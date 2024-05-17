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В Татарстане потеплеет до +20 градусов и пройдет дождь
Сегодня днем в Татарстане ожидается до +20 градусов, несмотря на предупреждение синоптиков о заморозках до −2 градусов местами на юге и востоке в ночь с 16 на 17 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Прогнозируется облачная погода, днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.
Столбик термометра будет показывать от +12 до +17 градусов, на востоке региона — до +20.
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