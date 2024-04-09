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В Татарстане днем ожидается до 17 градусов тепла без осадков
Сегодня, 9 апреля, в Татарстане прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным, в светлое время суток — с прояснениями. Утром еще продолжат идти небольшие (в том числе в Казани) и умеренные дожди и сохранится опустившийся ночью кое-где, включая столицу РТ, туман с сильным ухудшением видимости. Днем на территории региона преимущественно без осадков.
Будет дуть западный и юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. В дневные часы он местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани — до 11 м/с), отмечают метеорологи.
После ночных +2, +7 градусов температура воздуха по республике в светлое время суток составит от 12 до 17 градусов тепла (в столице РТ — от +14 до +16).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают небольшой перерыв после дождей и потепление в Татарстане.
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