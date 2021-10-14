В Татарстане ожидаются небольшие дожди и сильный ветер

Завтра, 15 октября, в Татарстане удержится аномальное тепло, но погодные условия немного ухудшатся. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди (на востоке региона — только в светлое время суток).

Кроме того, временами в Татарстане, включая Казань, умеренный юго-восточный ветер будет усиливаться порывами до 15–18 м/с. Это особенно вероятно в ночные и утренние часы, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составит от 3 до 8 градусов выше нуля. Впрочем, в восточных районах возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла (в столице РТ — не выше +14 градусов). Теплее всего в дневные часы будет на востоке республики.

Согласно предварительным данным метеорологов, на выходных температурный фон в Татарстане несколько понизится. По-прежнему сохранится вероятность небольших дождей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал, сколько в Казани продержится теплая погода.