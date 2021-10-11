Гидрометцентр РТ: в первые дни недели Татарстан ожидает теплая погода до +17

По прогнозу Гидрометцентра РТ 11, 12 и 13 октября в Татарстане ожидается теплая погода с дневными температурами +14 — +17 градусов.

Так, в понедельник, 11 октября, днем столбик термометра поднимется до +14º, ветер умеренный. Возможны небольшие дожди.

Предварительный прогноз говорит о том, в следующие два дня, 12 и 13 октября, будет еще немного теплее +16º и +17º соответственно. Осадки маловероятны.

Ночные же температуры намного ниже: 2 — 7 градусов выше нуля, 13 октября в темное время суток ожидается до 0.

Сильных ветров синоптики в ближайшие три дня не предвещают, однако в утренние и вечерние часы происходит значительная перемена температур, что следует учитывать при выборе повседневного гардероба.