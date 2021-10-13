Профессор КФУ спрогнозировал, сколько в Казани продержится теплая погода

Достаточно теплая погода продержится в Казани до начала третьей декады октября. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

«В ближайшую декаду, с 12 по 21 октября, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Казани сохранится теплая и комфортная погода. Среднесуточные показатели будут на 4 градуса выше климатической нормы», — сообщил исследователь.

По словам метеоролога, такие погодные условия обусловлены «влиянием блокирующего высокого антициклона». Дневные температуры воздуха в 13–14 градусов тепла он назвал очень высокими. Ночные при этом составляют от +6 до +8 градусов.

«Сейчас среднесуточная температура воздуха должна составлять порядка 6 градусов. На деле этот показатель составляет 9,5–10 градусов», — уточнил ученый.

Кроме того, Юрий Переведенцев отдельно отметил отсутствие осадков на территории Татарстана. Это связано с тем, что республика находится на западной периферии антициклона, центр которого расположен в Казахстане. В результате в регион направляются южные потоки воздуха.

Эксперт заметил, что в предстоящие дни погода будет носить стабильный характер. Продолжит наблюдаться повышенное атмосферное давление.

«В Казани по-прежнему будет царить золотая осень. Выпадение осадков возможно лишь в пятницу», — уточнил он. Помимо этого, небольшой дождь вероятен и в ночь с субботы на воскресенье.