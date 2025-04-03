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Общество 3 апреля 2025 06:00

В Татарстане ожидаются небольшие дожди и похолодает до +12 градусов

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В Татарстане ожидаются небольшие дожди и похолодает до +12 градусов
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 3 апреля, в Татарстане прогнозируется понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, пройдут небольшие дожди.

Будет дуть северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Днем он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в столице РТ – только до 15 м/c).

После прохладной (от 2 до 7 градусов выше нуля) ночи воздух по региону в дневные часы прогреется до +7, +12 градусов (в Казани – до +9, +11 градусов).

При этом 1 апреля в столице республики был побит температурный рекорд 42-летней давности.

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