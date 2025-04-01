Апрель в Татарстане окажется теплее нормы на один градус

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В Татарстане средняя температура воздуха в апреле будет на один градус выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма во втором месяце весны равняется +5,4 градуса, а для Казани – +5,8 градуса. Поэтому средние температуры составят +6,4 и +6,8 градуса соответственно.

При этом в первой декаде апреля средние температуры воздуха окажутся на три градуса выше климатической нормы, которая равняется +1,4 градуса для РТ и +2,3 градуса – для Казани. Таким образом, они составят 4,4 и 5,3 градуса тепла.

Месячное количество осадков должно оказаться близким к климатической норме. Это 30 миллиметров по республике и 33 миллиметра – по ее столице.