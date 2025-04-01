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Общество 1 апреля 2025 17:02

В ближайшую декаду температура в Татарстане будет выше нормы на 4 градуса

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Среднемесячная температура воздуха в апреле в Татарстане ожидается выше климатической нормы на один градус. Ближайшая декада будет теплее на 3-4 градуса. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Среднемесячная температура воздуха выше нормы отмечается на протяжении нескольких месяцев подряд на территории Татарстана. В марте было побито пять теплых температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха в апреле по республике ожидается выше нормы на 3-4 градуса», – отметил он.

По данным Гоголя, в последнюю декаду марта в регионе отмечался повышенный температурный фон. Погодные условия определялись антициклональным характером. Суточный ход был очень большим.

Завершившийся первый месяц весны оказался на пять градусов теплее климатической нормы. При этом в Казани выпала половина месячной нормы осадков, а по республике – 70 % от нормы.

#прогноз погоды #гидрометцентр рт #аномальное тепло #весна
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