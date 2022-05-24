В Татарстане ожидаются небольшие дожди и до 16 градусов тепла

Завтра, 25 мая, в Татарстане сохранится достаточно неустойчивая погода, но температурный фон немного повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, прогнозируются небольшие дожди. Умеренный юго-западный ветер со временем поменяет направление на северо-западное, отмечают синоптики.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, кое-где на почве возможны заморозки до -1. В столице республики, соответственно, ожидается от +2 до +4. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла (в Казани — до +11, +13).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи объявили очередное штормовое предупреждение из-за заморозков. По прогнозу профессора КФУ, доктора географических наук Юрия Переведенцева, тепло вернется в Татарстан на выходных.