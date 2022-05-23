В Татарстане ожидается мокрый снег и порывистый ветер

Завтра, 24 мая, в Татарстане сохранится достаточно холодная и неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, ночью — с прояснениями. В ночные и утренние часы местами прогнозируются небольшие дожди, в отдельных районах, включая Казань, — с мокрым снегом. Днем небольшие дожди временами вероятны по всему региону.

В светлое время суток умеренный юго-западный ветер кое-где будет усиливаться порывами до 15–17 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха в темное время суток составит от 0 до +5 градусов, кое-где на почве и в воздухе возможны заморозки до -2. В столице республики, соответственно, ожидается от +2 до +4 (на почве — до -1). В дневные часы воздух прогреется до 10–15 градусов тепла (в Казани — до +10, +12).

Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», что на выходных в Татарстан вернется тепло.