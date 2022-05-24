Гидрометцентр Татарстана объявил очередное штормовое предупреждение из-за заморозков

Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение. В ближайшие два дня в республике вновь ожидаются заморозки.

«Ночью и утром 25 и 26 мая 2022 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки на почве до -1 гр.», — говорится в сообщении УГМС по РТ.

Ранее синоптики предупредили, что на территории республики 24, 25 и 26 мая, сохранится неустойчивый характер погоды с температурным фоном на 6—8˚ ниже климатической нормы.