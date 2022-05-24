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Ру Тат
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Общество
24 мая 2022  13:11

Гидрометцентр Татарстана объявил очередное штормовое предупреждение из-за заморозков

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Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение. В ближайшие два дня в республике вновь ожидаются заморозки.

«Ночью и утром 25 и 26 мая 2022 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки на почве до -1  гр.», — говорится в сообщении УГМС по РТ.

Ранее синоптики предупредили, что на территории республики 24, 25 и 26 мая, сохранится неустойчивый характер погоды с температурным фоном на 6—8˚ ниже климатической нормы.

#татарстан погода #штормовое предупреждение
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