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В Татарстане ожидаются мокрый снег и до +12 градусов
В воскресенье в Татарстане прогнозируются дожди, в том числе сильные. На севере может пройти мокрый снег, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в республике ожидаются сильный ветер, а также ухудшение видимости.
Погода будет облачной. Ночью столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов, а днем воздуха прогреется до 7-12.
По данным синоптиков, середина мая в Татарстане окажется на шесть градусов холоднее нормы, как и его начало.
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