В Татарстане ожидаются мокрый снег, дождь, туман и гололед

Сегодня, 25 марта, в Татарстане под воздействием атмосферного фронта произойдет ухудшение погодных условий и понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами в восточных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром возможно образование гололеда. Кроме того, в утренние часы кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Ветер силой от 2 до 7 м/с со временем поменяет направление с юго-западного на восточное и северо-восточное. Утром на дорогах местами гололедица, на востоке – сильная.

После ночных 0, -5, а при прояснениях – и -8 градусов в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 4–9 градусов тепла (в Казани – до +7, +9).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели на территории республики ожидается дальнейшее повышение температурного фона, а перепады между ночными и дневными температурами уменьшатся.