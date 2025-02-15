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Общество 15 февраля 2025 06:00

В Татарстане ожидаются метели, снежные заносы и до 10 градусов мороза

В Татарстане ожидаются метели, снежные заносы и до 10 градусов мороза
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 15 февраля, в Татарстане из-за воздействия южного циклона установится холодная и одновременно снежная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Днем по всему региону ожидается небольшой и умеренный снег. В отдельных районах, включая Казань, разыграются метели.

Южный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с в дневные часы местами будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ – до 13 м/c). На дорогах образуется гололедица, в светлое время суток кое-где возникнут снежные заносы.

Температура воздуха по Татарстану после ночных -9, -14 градусов днем составит от -5 до -10 градусов (в Казани – от -6 до -8 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптик Евгений Тишковец предупредил об обильных снегопадах на территории республики.

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