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Общество 13 февраля 2025 16:09

На выходных циклон принесет в Татарстан снегопады и сильный ветер

На выходных циклон принесет в Татарстан снегопады и сильный ветер
Фото: © «Татар-информ»

На выходных активный южный циклон принесет в Татарстан снегопады, метели и сильный ветер. Температурный фон при этом не повысится, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Уже сейчас, отмечают синоптики, господствующий на территории республики обширный антициклон постепенно смещается на юг и разрушается. Завтра, 14 февраля, местами по региону будет идти небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Температура воздуха составит от -9 до -14 градусов в темное время суток и от -5 до -10 градусов – в светлое.

В субботу, 15 февраля, погода в Татарстане изменится из-за выхода на Среднее Поволжье южного циклона. Прогнозируется снег, днем местами разыграются метели и будет дуть сильный ветер порывами до 16 м/с. Несмотря на это, температурный фон останется неизменным.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, регион окажется в центре циклона. Будет идти снег, местами сильный. В отдельных районах вновь возможны метели и сильный ветер до 16 м/с. Днем циклон начнет постепенно отходить на восток, и интенсивность осадков уменьшится – вероятен небольшой снег. Температурный фон чуть повысится: ночью и утром ожидается от -6 до -11 градусов (на западе РТ – до -14), днем – от -4 до -9.

За двое суток, 15 и 16 февраля, снежный покров в республике увеличится на 5–10 сантиметров, замечают в Гидрометцентре РТ.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 17 и 18 февраля, Татарстан сначала окажется в тыловой части циклона, а затем на регион начнет влиять периферия антициклона. Местами будет идти небольшой снег. Температурный фон понизится: в ночные часы прогнозируется до -15, -22 градусов, в дневные – не более -9, -14 градусов.

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