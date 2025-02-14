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Общество 14 февраля 2025 06:00

В Татарстане ожидается небольшой снег и понижение температурного фона

В Татарстане ожидается небольшой снег и понижение температурного фона
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 14 февраля, в Татарстане сохранится умеренно морозная и при этом достаточно влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Кое-где утром задержится опустившийся ночью туман. Местами, включая Казань, прогнозируется небольшой снег.

Ожидается юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по региону в дневные часы составит от -5 до -10 градусов (в столице РТ – от -6 до -8 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных циклон принесет в Татарстан снегопады и сильный ветер.

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