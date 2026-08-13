В Татарстане до конца недели установится аномально холодная и дождливая погода

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До конца этой недели в Татарстане из-за влияния тыловой части северного циклона, в которой республика оказалась после прохождения холодного атмосферного фронта, установится очень холодная и неустойчивая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Хотя температурный фон на территории региона понизился уже сегодня, «северо-западные воздушные потоки, господствующие в этой (тыловой – прим. Т-и) части циклона, приведут к дальнейшей адвекции холодного воздуха», отмечают синоптики.

Завтра, 14 августа, ночью местами, а днем в большинстве районов Татарстана прогнозируются дожди. В дневные часы также усилится ветер до 15–17 м/с. Температура воздуха составит от 6 до 11 градусов выше нуля в темное время суток и от 12 до 17 градусов – в светлое.

В пятницу и субботу, 15 и 16 августа, в республике сохранится аномально холодная погода – среднесуточные температуры на выходных окажутся ниже нормы на 8–9 градусов. Временами продолжат идти дожди. По ночам столбики термометров будут опускаться до +5, +10 градусов, а днем они не поднимутся выше +10, +16 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 17 и 18 августа, местами по Татарстану еще будут идти кратковременные дожди, однако температурный фон начнет постепенно повышаться. В первый день на следующей неделе воздух в светлое время суток прогреется до +14, +19 градусов, а во второй – уже до +20, +25.