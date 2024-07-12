В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и не более 26 градусов тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 12 июля, Татарстан будет находиться в тыловой части циклона. Температурный фон на территории республики понизится, сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над регионом сохранится переменная облачность. Местами, преимущественно на востоке РТ, пройдут кратковременные дожди и грозы. Локально также возможен град.

Северный ветер скоростью от 7 до 12 м/с кое-где будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в Казани — только до 15–18 м/с).

После умеренно теплой ночи (от +12 до +17 градусов) днем воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице республики — до +23, +25 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет похолодание, которое продержится до конца недели.