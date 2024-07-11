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Синоптики Татарстана опять предупреждают о неустойчивой погоде с грозами
Сегодня и завтра, 11 и 12 июля, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Вечером четверга, ночью и днем пятницы местами по республике будет дуть сильный северный ветер порывами от 15 до 20 м/с.
Кроме того, кое-где на востоке региона опять пройдут грозы, локально возможен град.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстан вернется жара, которая затем сменится похолоданием.
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