В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и не более 23 градусов тепла

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 18 июня, в Татарстане сохранится влажная и не слишком теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман. Днем локально возможен град.

Северный и северо-восточный ветер скоростью от 4 до 9 м/с местами будет усиливаться порывами до 12 м/с, а при грозах на короткое время – и до 15–18 м/с.

После прохладной ночи в дневные часы воздух в регионе прогреется до +18, +23 градусов (в столице РТ – до +20, +22 градусов).