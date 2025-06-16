В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане до конца недели сохранится достаточно прохладная и неустойчивая погода, принесенная в регион обширным малоподвижным циклоном. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 17 июня, республика окажется в тыловой части циклона, погодные условия существенно не изменятся. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15–18 м/с. Днем локально возможен град. Ночью в отдельных районах может опуститься туман. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла в темное время суток и от 19 до 24 – в светлое.

В среду и четверг, 18 и 19 июня, погоду в Татарстане продолжит определять тыловая часть циклона. По ночам столбики термометров будут показывать те же +9, +14 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до +18, +24.

В восточных и южных районах республики сохранятся кратковременные дожди, в светлое время суток – местами с грозами. При этом на западе РТ вероятность осадков в эти дни невелика.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, субботу и воскресенье, 20, 21 и 22 июня, к региону с запада подойдет очередной циклон. Установится дождливая погода, дни станут еще более прохладными – не более 16–21 градуса тепла. Температурный фон в Татарстане окажется ниже нормы на три-пять градусов.