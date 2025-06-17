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Общество 17 июня 2025 16:20

В Татарстане вновь ожидаются грозы, также вероятны град и туман

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В Татарстане вновь ожидаются грозы, также вероятны град и туман
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, местами по республике вновь пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–18 м/с (по шкале Бофорта ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким).

Кроме того, в ночные и утренние часы кое-где опустится туман. В дневные часы локально возможен град.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #дожди с грозами #град #туман
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