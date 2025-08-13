news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 августа 2025 06:00

В Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы и очень крепкий ветер

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы и очень крепкий ветер
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 13 августа, в Татарстане сохранится установившаяся ранее умеренно теплая и при этом неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону днем ожидаются кратковременные дожди, локально сильные. В отдельных районах, включая Казань, вероятны грозы. В светлое время суток также возможен град. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с в дневные часы местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ – до 13 м/c). При грозах прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с (в Казани – лишь до 18 м/c).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с называется сильным, от 13,9 до 17,1 м/с – крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

После прохладной ночи днем воздух по Татарстану прогреется до +20, +25 градусов (в столице республики – до 23–25 градусов тепла).

читайте также
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня
В Татарстане сохранится умеренно теплая погода с дождями и грозами
В Татарстане сохранится умеренно теплая погода с дождями и грозами
Грозы с порывами ветра и туман прогнозируют в Татарстане 12-13 августа
Грозы с порывами ветра и туман прогнозируют в Татарстане 12-13 августа
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #дожди с грозами
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

12 августа 2025
Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

12 августа 2025