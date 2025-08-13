В Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы и очень крепкий ветер

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 13 августа, в Татарстане сохранится установившаяся ранее умеренно теплая и при этом неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону днем ожидаются кратковременные дожди, локально сильные. В отдельных районах, включая Казань, вероятны грозы. В светлое время суток также возможен град. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с в дневные часы местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ – до 13 м/c). При грозах прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с (в Казани – лишь до 18 м/c).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с называется сильным, от 13,9 до 17,1 м/с – крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

После прохладной ночи днем воздух по Татарстану прогреется до +20, +25 градусов (в столице республики – до 23–25 градусов тепла).