В Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы и очень крепкий ветер
Сегодня, 13 августа, в Татарстане сохранится установившаяся ранее умеренно теплая и при этом неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону днем ожидаются кратковременные дожди, локально сильные. В отдельных районах, включая Казань, вероятны грозы. В светлое время суток также возможен град. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.
Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с в дневные часы местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ – до 13 м/c). При грозах прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с (в Казани – лишь до 18 м/c).
После прохладной ночи днем воздух по Татарстану прогреется до +20, +25 градусов (в столице республики – до 23–25 градусов тепла).