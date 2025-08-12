В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня
Сегодня в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня.
В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по РТ рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, соблюдать ПДД.
Во время усиления ветра необходимо убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.
Следует держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев.
Чтобы избежать травм от порывов ветра, надо укрыться в здании.