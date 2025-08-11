В Татарстане сохранится умеренно теплая погода с дождями и грозами

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До середины недели в Татарстане задержится установившаяся под влиянием циклона умеренно теплая, но неустойчивая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Накануне днем местами по региону количество выпавших осадков составило от 17 до 24 миллиметров, в Азнакаеве выпало 48 миллиметров, отметили синоптики.

До среды, 14 августа, погодные условия в республике будут формироваться под воздействием тыловой части циклона с северными воздушными потоками. Среднесуточные температуры будут на один-два градуса ниже нормы.

Завтра, 12 августа, в отдельных районах Татарстана пройдут сильные дожди. Также ожидаются грозы с усилениями ветра до 15–18 м/с, возможен град. Ночью и утром кое-где будет наблюдаться туман. В ночные часы столбики термометров опустятся до 11–16 градусов выше нуля. Днем потеплеет до +19, +25 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 15 и 16 августа, погода в республике не изменится. Временами вероятны небольшие и умеренные дожди, а местами – и грозы. В светлое время суток температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла.

Средняя температура воздуха по Татарстану во второй декаде августа окажется в пределах климатической нормы. Для республики в целом климатическая норма в период с 10 по 20 августа равняется +18,1 градуса, а для Казани – +18,6.