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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и до +31 градуса
Сегодня, 21 июня, в Татарстане ожидается теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. После относительно сухой ночи днем местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы. Кроме того, локально возможен град.
Южный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. В светлое время суток он будет усиливаться порывами до 14 м/с, а местами на короткое время — и до 17–22 м/с (в столице РТ — до 15–20 м/с). МЧС в связи с этим призвало татарстанцев быть осторожными.
В дневные часы воздух на территории региона прогреется до +26, +31 градуса (в Казани — только до +27, +29 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что атмосферные фронты принесут в Татарстан относительное похолодание.
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