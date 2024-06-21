В Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и до +31 градуса

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 21 июня, в Татарстане ожидается теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. После относительно сухой ночи днем местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы. Кроме того, локально возможен град.

Южный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. В светлое время суток он будет усиливаться порывами до 14 м/с, а местами на короткое время — и до 17–22 м/с (в столице РТ — до 15–20 м/с). МЧС в связи с этим призвало татарстанцев быть осторожными.

В дневные часы воздух на территории региона прогреется до +26, +31 градуса (в Казани — только до +27, +29 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что атмосферные фронты принесут в Татарстан относительное похолодание.

По шкале Бофорта умеренным называется ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с, свежим — от 8,0 до 10,7 м/с, сильным — от 10,8 до 13,8 м/с, крепким — от 13,9 до 17,1 м/с, очень крепким — от 17,2 до 20,7 м/с, а штормовым — от 20,8 до 24,4 м/с.