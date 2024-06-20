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Происшествия 20 июня 2024 14:32

МЧС призывает татарстанцев быть осторожными 21 июня из-за гроз и сильного ветра

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МЧС призывает татарстанцев быть осторожными 21 июня из-за гроз и сильного ветра
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий 21 июня 2024 года.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», в период с 9 до 18 часов в республике и г.Казани местами ожидаются грозы, сопровождающиеся кратковременными усилениями ветра с порывами 17-22 м/с (в Казани 15-20 м/с), а также возможен локальный град.

В связи с этим МЧС рекомендует:

  • Владельцам маломерных судов воздержаться от выхода на воду, иметь при себе средства спасения, связи и навигации, не рыбачить в одиночку.

  • Водителям максимально ограничить поездки за пределы населенных пунктов и неукоснительно соблюдать ПДД.

  • Убрать с балконов, дворов и придомовых территорий незакрепленные предметы, герметично закрыть окна. Держаться подальше от рекламных щитов, карнизов, навесов и деревьев. При усилении ветра укрыться в капитальном здании.

  • Во избежание поражения грозовыми разрядами не стоять рядом с высокими объектами — деревьями, столбами, стогами и т.п.

  • Оборудовать жилые строения громоотводами для предотвращения пожаров от молний.

  • При первых признаках грозовой опасности немедленно покинуть открытую местность и укрыться в помещении.

Соблюдение мер безопасности поможет минимизировать риски и негативные последствия от надвигающейся непогоды.

#непогода в татарстане
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