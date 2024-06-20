Атмосферные фронты принесут в Татарстан относительное похолодание

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Надвигающиеся на Татарстан атмосферные фронты принесут в республику более прохладную погоду, хотя при этом она останется неустойчивой. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Ночь на пятницу, 21 июня, будет еще сухой, так как на регион продолжит оказывать влияние гребень антициклона. Но днем из-за смещающихся из центральных регионов России атмосферных фронтов местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер будет усиливаться порывами до 17–22 м/с. Температурный фон поднимется до 26–31 градуса тепла.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, Татарстан окажется во власти атмосферных фронтов южного циклона. Местами будут идти дожди, 22-го числа в отдельных районах сильные, прогнозируются грозы и ветер до 15–20 м/с. Ночные температуры не превысят 10–16 градусов тепла. Днем в субботу ожидается от +21 до +26 градусов, в воскресенье — не более +19, +24 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели на территории республики сохранятся неустойчивые погодные условия с кратковременными дождями и грозами. В светлое время суток столбики термометров будут подниматься до +20, +25 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что МЧС призывает татарстанцев быть осторожными 21 июня из-за гроз и сильного ветра.