В Татарстане ожидаются грозы, туман и до +29 градусов

Завтра, в последний день июля, в Татарстане сохранится достаточно жаркая, но при этом неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно на западе региона, пройдут кратковременные дожди и грозы (в Казани они вероятны днем).

Кроме того, кое-где в ночные и утренние часы опустится туман. Умеренный восточный и северо-восточный ветер при грозах на короткое время будет усиливаться до 15–17 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану ночью составит от +12 до +17 градусов (в столице республики — от +15 до +17). В дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в Казани — до +25, +27).

По предварительным данным метеорологов, в первые дни августа характер погоды в регионе существенно не изменится.