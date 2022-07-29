Последние дни июля в Татарстане будут жаркими, но дождливыми

На предстоящих выходных к Татарстану приблизится атмосферный фронт. В результате последние дни июля в республике будут жаркими, но дождливыми. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Пока же в регионе под влиянием антициклона установилась «сухая теплая погода с температурами, близкими к климатической норме», отмечают синоптики.

Однако уже в субботу и воскресенье, 30 и 31 июля, в отдельных районах днем и вечером будут идти кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон при этом практически останется прежним: в ночные часы ожидаются от +10 до +16 градусов, в дневные — от +23 до +29.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели, 1 и 2 августа, характер погоды существенно не изменится. Днем и вечером местами вновь окажутся возможные небольшие кратковременные дожди. В светлое время суток температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла.

Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал о погоде в августе.