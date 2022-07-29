Синоптики предупредили о сильном ветре и кратковременных грозах в Татарстане

В субботу на территории Татарстана ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Лишь в западных районах местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.

При осадках в республике возможны усиления ветра до 15–17 м/с. В Казани непогода ожидается в утренние и дневные часы.

В ночные часы столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов, на западе — до 18. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что последние дни июля в Татарстане будут жаркими, но дождливыми.