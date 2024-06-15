В Татарстане ожидаются грозы, град, штормовой ветер и до +35 градусов

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Сегодня, 15 июня, в Татарстане из-за прохождения холодного атмосферного фронта ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Днем местами, но не в Казани, пройдут кратковременные дожди и грозы. Локально также возможен град.

Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Иногда ветер будет усиливаться порывами до 14 м/с, при грозах на короткое время — до 15–20 м/с, а кое-где в дневные часы — и до 23 м/с.

В связи с этим МЧС напомнило татарстанцам о мерах предосторожности, о чем сообщал «Татар-информ».

После теплой ночи (от +16 до +21 градуса) в светлое время суток воздух прогреется до 27–32 градусов тепла (на востоке — до +35 градусов, в столице РТ — до +28, +30).

Согласно шкале Бофорта, слабым называется ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с, умеренным — от 5,5 до 7,9 м/с, свежим — от 8,0 до 10,7 м/с, сильным — от 10,8 до 13,8 м/с, крепким — от 13,9 до 17,1 м/с, очень крепким — от 17,2 до 20,7 м/с, а штормовым — от 20,8 до 24,4 м/с.