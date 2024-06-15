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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются грозы, град, штормовой ветер и до +35 градусов
Сегодня, 15 июня, в Татарстане из-за прохождения холодного атмосферного фронта ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Днем местами, но не в Казани, пройдут кратковременные дожди и грозы. Локально также возможен град.
Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Иногда ветер будет усиливаться порывами до 14 м/с, при грозах на короткое время — до 15–20 м/с, а кое-где в дневные часы — и до 23 м/с.
В связи с этим МЧС напомнило татарстанцам о мерах предосторожности, о чем сообщал «Татар-информ».
После теплой ночи (от +16 до +21 градуса) в светлое время суток воздух прогреется до 27–32 градусов тепла (на востоке — до +35 градусов, в столице РТ — до +28, +30).
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