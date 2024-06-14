В Татарстане прогнозируется до +35 градусов

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В пятницу, 14 июня, в Татарстане прогнозируют от +30 до +35 градусов днем. Пиковые значения будут в частности в Казани – от +31 до +33 градусов в дневное время суток.

Согласно данным Гидрометцентра РТ, в республике ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем локально град.

Ветер в Татарстане ожидается южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, при грозе он может усилиться до 15-20 м/с, днем локально до 23 м/с.

Ранее жителям Татарстана рассказали, когда спадет жара и ждать ли ливни из Москвы.