Прогноз погоды в Татарстане до конца недели: температура спадет к выходным

В Татарстане «царствует» антициклон. Из-за чего жара не покидает республику, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, в пятницу, 14 июня, погода будет неустойчивой. Местами прольют кратковременные дожди, могут быть грозы, а ветер усилится до 15-20 м/с. Также днем в отдельных районах может пойти град. Температура в ночью составит +16..+21˚, а днем - до +30..+35˚.

В субботу и воскресенье, 15-16 июня, через РТ пройдет холодный атмосферный фронт. Из-за чего в республике на выходных ожидаются дожди и грозы с сильным ветром. Температура в эти дни понизится. Так, в первый выходной день прогнозируют днем +26..+31˚, а во второй – от +27 до +32˚.

В понедельник, 17 июня, осадков не ожидается. Во вторник, 18 июня, днем республика окажется в зоне атмосферного фронта – местами пройдут дожди, возможны грозы. Ночные температуры в этот период ожидаются +13..+18˚, днем +26..+31˚.