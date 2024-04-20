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В Татарстане ожидаются гроза и 26-градусная жара
В Татарстане сегодня прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Днем столбик термометра поднимется до 17-22 градусов, на востоке – до 26 градусов жары. Ветер обещают юго-западный, западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.
Напомним, аномальная жара накрыла республику в четверг. По словам синоптиков, среднесуточные температуры в ближайшие дни будут на 9-15 градусов выше нормы. Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщал, что такая погода задержится до середины следующей недели.
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