В Татарстане ожидаются гроза и 26-градусная жара

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Татарстане сегодня прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Днем столбик термометра поднимется до 17-22 градусов, на востоке – до 26 градусов жары. Ветер обещают юго-западный, западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Напомним, аномальная жара накрыла республику в четверг. По словам синоптиков, среднесуточные температуры в ближайшие дни будут на 9-15 градусов выше нормы. Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщал, что такая погода задержится до середины следующей недели.