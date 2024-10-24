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В Татарстане ожидаются дожди, температурный фон чуть понизится
Сегодня, 24 октября, в Татарстане сохранится влажная, пасмурная и аномально теплая погода, но температурный фон чуть понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой в четверг будет облачным. По всему региону, в том числе и в Казани, продолжат идти дожди.
Прогнозируется юго-западный ветер силой от 8 до 13 м/с, который со временем сменит направление на северо-западное. Местами, включая столицу РТ, он будет усиливаться порывами до 15–18 м/c.
После теплой (от 3 до 8 градусов выше нуля) ночи днем воздух в Татарстане прогреется до +6, +11 градусов (в Казани — до +7, +9 градусов).
Ранее в КФУ рассказали об аномально теплой погоде, установившейся в Татарстане в дни саммита БРИКС.
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