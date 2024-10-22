В КФУ рассказали об аномально теплой погоде, установившейся в дни саммита БРИКС

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В дни саммита БРИКС в Казани сохранится аномально теплая погода, установившаяся ранее благодаря циклону. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователь обратил внимание на то, что октябрь уже седьмой год подряд выдается аномально теплым. «Среднемесячная температура воздуха первых двух декад текущего месяца составляет 7,2 градуса Цельсия. Температура воздуха в первую и вторую декады была более чем на один градус выше нормы», — пояснил он.

При этом метеоролог объяснил, что третья декада второго осеннего месяца окажется аномально теплой из-за циклональной погоды. «<...> мы находимся под влиянием циклона, он обеспечивает нам плотную облачность, которая не позволяет в ночные часы выхолаживаться земной поверхности, формируя комфортный температурный фон. Если бы при прочих равных условиях сейчас установился антициклон, то было бы заметно холоднее», — подчеркнул Аухадеев.

Ученый добавил, что тридцать лет назад, в 1994 году, было намного холоднее, чем сейчас. В тот год к 21 октября высота снежного покрова в Казани достигла 18 сантиметров.

В свою очередь начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь заметил, что после атмосферных фронтов, которые обрушатся на Татарстан 24 октября, в республике начнется понижение температурного фона. По ночам 25 и 26 октября ожидается от 0 до +5 градусов, а в светлое время суток — от +2 до +7.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.