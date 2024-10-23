Синоптики предупредили о порывистом ветре и дожде в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В среду, 23 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные часы возможен небольшой дождь, днем — умеренный. Также прогнозируется западный ветер, местами порывистый — до 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов, а днем потеплеет до 7-12.