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Общество 23 октября 2024 06:30

Синоптики предупредили о порывистом ветре и дожде в Татарстане

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Синоптики предупредили о порывистом ветре и дожде в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В среду, 23 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные часы возможен небольшой дождь, днем — умеренный. Также прогнозируется западный ветер, местами порывистый — до 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов, а днем потеплеет до 7-12.

#прогноз погоды #ветер #дождь
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