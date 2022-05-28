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Ру Тат
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Общество
28 мая 2022  17:18

В Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и до 21 градуса тепла

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Завтра, 29 мая, в Татарстане еще сохранится достаточно неустойчивая погода, но при этом повысится температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью по всему региону, а днем местами будут идти дожди (в Казани небольшие).

Умеренный юго-западный ветер временами станет усиливаться до 15 м/с, днем до 15–20 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха в темное время суток составит от +7 до +12 градусов. В столице республики, соответственно, ожидается от +9 до +11. Днем воздух прогреется до 16–21 градусов тепла (в Казани — до +17, +19).

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели дожди в Татарстане постепенно прекратятся. В регионе потеплеет до +25 градусов.

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