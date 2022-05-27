Синоптики предупредили о грозе, сильном ветре и потеплении до 20 градусов в Татарстане

В субботу на территории Татарстана ожидается теплая погода — днем воздух прогреется до 15–20 градусов. Однако погода будет облачной, днем и вечером прогнозируются грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.

Кроме того, по республике и в Казани прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами до 15–20 м/с. Временами возможны дожди.

В ночные часы столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на следующей неделе в Татарстане потеплеет до 25 градусов.