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Ру Тат
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Общество
27 мая 2022  17:52

Синоптики предупредили о грозе, сильном ветре и потеплении до 20 градусов в Татарстане

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В субботу на территории Татарстана ожидается теплая погода — днем воздух прогреется до 15–20 градусов. Однако погода будет облачной, днем и вечером прогнозируются грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.

Кроме того, по республике и в Казани прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами до 15–20 м/с. Временами возможны дожди.

В ночные часы столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на следующей неделе в Татарстане потеплеет до 25 градусов.

#прогноз погоды #потепление #гроза #дожди
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