Профессор КФУ рассказал, когда в Казань вернется весеннее тепло

Необычайно дождливым и холодным выдался май в Татарстане. Температура воздуха в Казани в ближайшую декаду будет на 4 градуса ниже климатической нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Сейчас в норме должно быть около 15 градусов тепла, а на деле среднесуточная температура на 7-8 градусов ниже нормы. Такая холодная погода в городе сохранится в ближайшие дни. До конца мая мы находимся в холодной области», – сказал он.

Профессор отметил, что погода может измениться ближе к концу недели — в эти дни ожидается переломный момент.

«Мы находимся под влиянием циклона, в его ложбине, центр его находится севернее нас. Его месторасположение обеспечивает заход к нам холодного северного воздуха. А западнее нас погода антициклональная. Этот огромнейший циклон стоит у нас полмесяца. Когда он заполнится, у нас будет более высокое давление. Мы надеемся на антициклон», – отметил Переведенцев.

По прогнозу Гидромета РФ, 28 мая – в субботу днем в Казани ожидается 18 градусов тепла. 29 мая в дневные часы воздух в городе прогреется до 17 градусов. Выходные будут теплыми и солнечными.