В Татарстане ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и до +18 градусов

Завтра, 8 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее неустойчивая и прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, прогнозируются дожди, местами сильные. В отдельных районах вероятны грозы.

При этом будет дуть сильный северо-западный ветер. Местами он будет усиливаться до 15–20 м/с, локально в ночные часы — до 26 м/с (в столице РТ — до 24 м/с), отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от +7 до +12 градусов. В Казани, соответственно, прогнозируется от +9 до +11. В светлое время суток воздух прогреется до 13–18 градусов тепла (в столице — до +15, +17).

Согласно предварительным данным метеорологов, дожди и грозы задержатся в Татарстане до выходных.