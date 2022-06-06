Дожди и грозы сохранятся в Татарстане до выходных

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на несколько дней. Согласно ему, вся неделя в республике будет дождливой.

Во вторник и среду погода в Татарстане будет формироваться под влиянием тыловой части активного углубляющегося циклона. С 18.00 6 июня до 06.00 8 июня в республике ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Локально сила ветра может достигать 26 м/с, в том числе и в Казани. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7°С до +14°С. Днем 7 июня она составит 15-20 градусов тепла, днем 8 июня - от +12°С до +17°С.

В четверг, 9 июня, циклон отойдет на северо-восток. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночные температуры составят от +7°С до +14°С, днем потеплеет до 18-23 градусов Цельсия.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу также возможны дожди и грозы. Днем температура воздуха поднимется до 19-25 градусов тепла.

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение. В МЧС напомнили о правилах безопасности.