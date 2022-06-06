В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и сильного ветра

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за предстоящего серьезного ухудшения погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и днем 7 июня с сохранением ночью 8 июня (в период с 18 часов 6-го числа до 6 часов 8-го числа) на территории республики местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни. Ночью 7 июня в отдельных восточных районах региона пройдет очень сильный дождь.

Кроме того, вероятен град и сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с. Днем 7 июня и ночью 8 июня локально возможен очень сильный ветер до 26 м/с (в том числе в Казани — с 6 часов 7-го числа до 6 часов 8-го числа).