В Татарстане ожидаются дожди с грозами и до 25 градусов тепла

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В Татарстане сегодня, 24 июля, сохранится неустойчивая и влажная погода, температурный фон немного поднимется. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах, в том числе в Казани, днем вероятны грозы.

Северный и северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где, включая столицу РТ, будет усиливаться порывами до 14 м/с, а при грозах на короткое время — и до 15–20 м/с.

После ночных 9–14 градусов тепла в светлое время суток воздух на территории региона прогреется до +20, +25 градусов (в Казани — до +22, +24 градусов).

Подробнее о погоде, которая установится в республике в ближайшее время, читайте в материале «Татар-информа» «Мы находимся под влиянием Северной Атлантики»: вернется ли в Татарстан жара?