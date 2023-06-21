В Татарстане ожидаются дожди и до 18 градусов тепла

Завтра, 22 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью существенные осадки маловероятны, но днем местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди.

Прогнозируется также северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. В дневные часы кое-где, включая Казань, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы по региону составит от 3 до 8 градусов выше нуля (в том числе в Казани — от +6 до +8 градусов). В светлое время суток воздух прогреется до +13, +18 градусов (в столице РТ — до 15–17 градусов тепла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца июня в Татарстане средняя температура воздуха будет на три-четыре градуса ниже нормы.