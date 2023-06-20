Туман, сильный ветер и до +18 градусов ожидаются в Татарстане в среду

Завтра ночью, 21 июня, на территории Татарстана ожидаются туман и небольшой дождь. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Погода будет облачной, однако днем осадков не прогнозируется. Синоптики также сообщают о северо-западном ветре, порывы которого могут достигать 14 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от 3 до 8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 13–18 градусов.