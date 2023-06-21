До конца июня в Татарстане будет на три-четыре градуса холоднее нормы

До конца июня в Татарстане сохранится аномально холодная погода. Это следует из декадного прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

«Средняя температура воздуха с 21 по 30 июня 2023 года ожидается на три-четыре градуса ниже климатической нормы <…>», — отмечают татарстанские синоптики.

При этом климатическая норма на этот период для республики составляет 19,2 градуса тепла, а для Казани — 19,8 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал Татарстану аномально холодную погоду, о чем сообщал «Татар-информ».