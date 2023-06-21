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До конца июня в Татарстане будет на три-четыре градуса холоднее нормы
До конца июня в Татарстане сохранится аномально холодная погода. Это следует из декадного прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
«Средняя температура воздуха с 21 по 30 июня 2023 года ожидается на три-четыре градуса ниже климатической нормы <…>», — отмечают татарстанские синоптики.
При этом климатическая норма на этот период для республики составляет 19,2 градуса тепла, а для Казани — 19,8 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал Татарстану аномально холодную погоду, о чем сообщал «Татар-информ».
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