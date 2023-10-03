В Татарстане ожидаются дожди, грозы и туман

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Сегодня, 3 октября, в Татарстане под влиянием атмосферного фронта сохранится влажная погода, температурный фон еще немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, пройдут небольшие, а местами и умеренные дожди. Кое-где возможны грозы. В отдельных районах, включая столицу РТ, утром сохранится опустившийся ночью туман.

Северный ветер силой от 3 до 8 м/с со временем поменяет направление на северо-западное и западное. Иногда он будет усиливаться порывами до 13 м/с, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по республике составляла от +5,2 градуса (в 4.30 на метеостанции Чулпаново) до +12,6 градуса (в 4.20 на метеостанции Казань-Опорная).

В светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 14–19 градусов тепла (в частности, в Казани ожидается от +15 до +17 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане дневные температуры опустятся до 10 градусов. Ощутимое похолодание будет вызвано арктическим вторжением, о чем рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.