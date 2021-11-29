В Татарстане ожидаются аномальное тепло, мокрый снег и дожди

Завтра на территории Татарстана ожидается значительное ухудшение погодных условий. Так, объявлено штормовое предупреждение из-за метели и очень сильного ветра — до 25 м/с, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Погода будет теплой. Синоптики прогнозируют, что 30 ноября в этом году может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд — +3,7 градуса — был установлен в 2012 году. Так, завтра ночью температуры будут находиться в промежутке от −2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до 0–5 градусов, в Казани — до 2–4.

Декабрь начнется в республике с пасмурной погоды с дождем и мокрым снегом, ночью по-прежнему сохранится сильный ветер порывами до 15–20 м/с. На протяжении суток температуры составят от −2 до 3 градусов. Атмосферное давление снизится до 741 мм ртутного столба, что намного ниже нормы.

2 декабря будет наблюдаться рост атмосферного давления, температуры упадут до отрицательных значений: от −7 до −2 ночью и от −4 до 0 градусов днем. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега, местами ожидается метель и гололедица.

Предварительно, в пятницу на Татарстан распространит влияние гребень повышенного давления. Местами прогнозируется небольшой снег и мокрый снег, температуры составят от −9 до −4 ночью и от 0–2 градусов днем. В субботу вновь возможно ухудшение погоды — вернутся сильный ветер, дожди и мокрый снег. Однако температуры при этом повысятся до 1–4 градусов выше нуля.